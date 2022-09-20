Во Владимирской области 20 сентября коронавирус подтвержден у 510 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 сентября лабораторно подтверждено 510 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

174 случая во Владимире, 68 заболевших в Ковровском, 60 - в Гусь-Хрустальном, 36 - в Муромском, 31 - в Кольчугинском, 24 - в Камешковском, 21 - в Александровском, 18 - в Петушинском, 17 - в Суздальском, по 15 - в Киржачском и Меленковском районах, 12 - в Собинском, 9 - в Радужном, 4 - в Вязниковском, 3 - в Селивановском), 2 - в Юрьев-Польском и 1 - в Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 165125 случаев заболевания (45126 сл. в г. Владимире, 18115 сл. в Муромском, 19246 сл. в Ковровском, 6058 сл. в Петушинском, 8022 сл. в Кольчугинском, 10486 сл. в Александровском, 6916 сл. в Юрьев-Польском, 14375 сл. в Гусь-Хрустальном, 1681 сл. в Судогодском, 3478 сл. в Собинском, 1616 сл. в г. Радужный, 5406 сл. в Киржачском, 3589 сл. в Камешковском, 3089 сл. в Гороховецком, 4305 сл. в Меленковском, 5714 сл. в Вязниковском, 5717 сл. в Суздальском, 2186 сл. в Селивановском).