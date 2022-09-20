В Суздале прокуроры обнаружили нарушения на дорогах и на реке Каменка

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе мероприятия было проверено сразу несколько точек города, в ходе которых выявлены нарушения.

Так, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции прокуроры установили, что на улице Шмидта дорожное покрытие имеет ямы и неровности, выходящие за пределы нормативных.

Также обратили внимание на вывоз крупногабаритных отходов. Оказалось, что на контейнерных площадках отсутствуют специальные отсеки для такого мусора.

Наконец, проверяющие вышли на берега Каменки, о которой в последнее время так много писали владимирские журналисты и общественники. Надзорное ведомство подтвердило, что практически на всем протяжении улицы Шмидта река заросла травой, а в некоторых участках имеются заросли бурьяна. Ранее мы писали о том, что суздальские общественники обратились в связи с состоянием Каменки к Министру природы России с петицией.

По результатам проверки главе администрации города Суздаль Сергею Сахарову было внесено представление.

Сейчас МКУ «Благоустройство» уже провело работы по покосу травы.

Также на улице Шмидта прокуроры нашли несколько место «слепой зоны», где водители не могут видеть выходящих под колеса пешеходов. Там планируется установить «лежачих полицейских». Кроме того, нашли подтверждение доводы о зарастании линии электропередачи травой. Сейчас сотрудники ОРЭС уже провели ее очистку.

Что до моста через Каменку, который пострадал от пожара, то прокуроры установили, что конструкции обрушение не грозит. Вместе с тем, работы по приведению моста в должный вид будут произведены.