Новогодняя ночь в Суздале обойдется в 14,5 тысяч рублей

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Почти в 7 раз увеличились бронирования домов на новогодние праздники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в российском сервисе Tvil.ru.

Бронирование на новогодние праздники в этом году началось на один — два месяца раньше, чем в прошлом году. Однако средняя стоимость ночи в коттеджах на Новый год выросла на 11%.. В этом году среднесуточная аренда дома на новогодние праздники составляет 12 437 рублей за дом под ключ.

Самые популярные направления для посуточной аренды домов на Новый год Шерегеш в Кемеровской области, Сочи в Краснодарском крае, Кисловодск в Ставропольском крае, Переславль-Залесский в Ярославской области, Суздаль во Владимирской области, Сортавала в Карелии, Сухум в Абхазии, Банное в Башкирии, Архыз в Карачаево-Черкесии и Яхрома в Московской области.

По данным Tvil чаще арендуют дома на новогодние праздники компании свыше пяти человек (65%). Ещё 20% бронирований приходит от семей.

Ночь в Суздале обойдется в 14540 рублей, как правило, домик бронируют на три ночи.