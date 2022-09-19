Во Владимире 20 сентября включат отопление в жилых домах

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, с учетом нестабильной погоды, когда днем температура воздуха достигает +15 градусов, а ночью опускается до нуля, и все это сопровождается осадками и влажностью, принято решение о досрочном начале отопительного сезона.

Во всем региона без отопления по состоянию на 19 сентября остаются три самых крупных города региона — Владимир, Ковров и Муром.

По словам губернатора Владимирской области, во Владимире тепло включат уже 20 сентября, а с 21 сентября отопительный сезон начнется в Коврове и Муроме. Планируется, что до пятницы отопление начнет поступать во все жилые дома региона.