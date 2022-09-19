Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 14:23

Во Владимире 20 сентября включат отопление в жилых домах

Также в скором времени радиаторы станут горячими в квартирах Мурома и Коврова
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, с учетом нестабильной погоды, когда днем температура воздуха достигает +15 градусов, а ночью опускается до нуля, и все это сопровождается осадками и влажностью, принято решение о досрочном начале отопительного сезона.

Во всем региона без отопления по состоянию на 19 сентября остаются три самых крупных города региона — Владимир, Ковров и Муром.

По словам губернатора Владимирской области, во Владимире тепло включат уже 20 сентября, а с 21 сентября отопительный сезон начнется в Коврове и Муроме. Планируется, что до пятницы отопление начнет поступать во все жилые дома региона.