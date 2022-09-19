В Александрове осудят курьера мошенников, обманувшего 82-летнего пенсионера

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества в отношении 23-летнего парня из Сергиева-Посада Московской области.

По версии следствия, в августе текущего года молодой человек вступил в сговор с неустановленным человеком с целью совершения обмана людей. Парень из Подмосковья должен был выполнять роль курьера.

Так, 13 августа неизвестный сообщник позвонил 82-летнему жителю Александрова и рассказал, что его внучка якобы попала по своей вине в ДТП и находится в больнице. Под предлогом возмещения вреда и для прекращения якобы возбужденного уголовного дела неизвестный потребовал от старика 50 тысяч рублей, которые тот, испугавшись, передал 23-летнему курьеру, прибывшему к нему домой.

Однако курьер, получив деньги, не стал переводить их своему «куратору», а оставил наличные себе. Правда, вскоре его задержали полицейские и отправили в следственный изолятор.

В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в Александровский городской суд. Свою вину парень полностью признал и возместил обманутому пенсионеру всю сумму ущерба.