Во Владимирской области покрыли асфальтом 167 километров трассы М-12

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает Госкомпания «Автодор» по состоянию на 19 сентября, на территории Владимирской области на всех трех этапах строительства скоростной трассы М-12 удалось уложить уже 167 километров асфальта из 219 километров в общей сложности.

При этом 118 километров были уложены в течение ушедшего лета. Сейчас дорожники на отдельных участках уже приступили к нанесению разметки и монтажу барьерных ограждений и линий электроосвещения.

Напомним — если все пойдет по плану, в текущем году дорожники запустят движение по 85 километрам автодороги М-12. При этом запуск движения обещают выполнить досрочно. По крайней мере, первый участок, который станет дублером Южного обхода М-7, планировалось открыть в середине октября.