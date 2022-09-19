Между Боголюбово и Владимиром легковая машина столкнулась с грузовиком

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщили автолюбители Владимира, на трассе Р-132 «Золотое кольцо» (бывшая часть М-7 «Волга») на выезде из Боголюбово в сторону Владимира около двух часов дня 19 сентября произошло столкновение грузовика и легковой машины «Иран Саманд». За рулем легковушки находилась девушка.

- Водитель грузовика сказал, что она вышла на его полосу, но я видел удар в зад и разлетевшиеся запчасти, и потом слипшиеся авто. Все произошло буквально за секунды, - рассказал очевидец ДТП Михаил.

По словам Михаила, он тут же остановился и подбежал к легковому автомобилю. Так как имелся запах бензина, автолюбитель немедленно отключил аккумулятор и спросил сидевшую за рулем девушку о ее состоянии и о том, сможет ли она покинуть машину. Выбраться ей удалось лишь через пассажирскую дверь. К счастью,визуально девушка-водитель отделалась лишь ушибами, однако на место вызвали бригаду «скорой помощи».

По одной из версий, которую озвучили сами свидетели случившегося — у легковушки мог открыться на ходу капот, из-за чего ее сперва ударило в отбойник, а затем занесло под грузовик. Тем не менее, в случившемся предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции, которые в настоящее время работают на месте.

В УГИБДД УМВД России по Владимирской области сообщили, что пострадавшей девушке 1995 года рождения медицинская помощь была оказана на месте. По предварительным данным, водитель грузовика "ГАЗ" не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Саманд", что и привело к столкновению. По факту ДТП проводится проверка.

На время работы сотрудников ГИБДД на участке, где случилось ДТП, организовано реверсивное движение по соседним полосам.