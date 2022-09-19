В Суздальском районе мужчину обманули на покупке стройматериалов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Суздальского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

Летом к стражам порядка обратился местный житель, который сообщил о том, что у него похитили 120 тысяч рублей. Мужчина объяснил, что хотел купить стройматериалы, и разыскал в интернете соответствующее объявление.

Связавшись с продавцом, он перевел тому деньги, однако товар в оговоренный срок суздальчанин так и не получил, после чего стал звонить продавцу, который сперва объяснял задержку недобросовестностью подрядчиков, а потом и вовсе пропал.

Оперативники вычислили подозреваемого, которым оказался 30-летний житель Татарстана. После задержания он признался, что никаких стройматериалов продавать не планировал, а деньги оставил себе.

Мужчину задержали и на время следствия заключили под стражу. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Суздальский районный суд.