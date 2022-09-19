В Коврове пожарные отстояли больше половины "пятого дома"

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

18 сентября в Коврове произошел пожар в неэксплуатируемом строении на улице Октябрьской, д. 15. Это печально известный в городе "пятый дом" - нежилое 4-этажное здание 1932 года постройки. В 2009 году оно было признано аварийным и подлежащим к расселению до конца 2013 года.

Из-за позднего обнаружения и сообщения в пожарную охрану огонь успел распространиться по перекрытиям. Тем не менее, пожарные оперативно локализовали и ликвидировали огонь в одной части здания.

Работали 6 единиц техники и 22 человека. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. К слову, это уже далеко не первое возгорание в «пятом доме». Местные спасатели уверяют, что число случаев, когда пожарных вызывали тушить это здание, исчисляется несколькими десятками.