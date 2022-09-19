Педагог из Покрова представит Владимирскую область на всероссийском конкурсе

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20 сентября стартует федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2022». Владимирскую область будет представлять Ирина Кирбенева – педагог-психолог детского сада №3 города Покрова Петушинского района. Она стала победителем регионального этапа конкурса.

На федеральном этапе она планирует продемонстрировать авторские игровые приёмы для формировании мыслительных операций, оригинальные упражнения на кинестетический праксис, приёмы по теории решения изобретательских задач, элементы арт-терапии для развития воображения и речи дошкольников.

Желаем Ирине Владимировне удачи!