Владимирская область приняла 203 вынужденных переселенца из Украины

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17-18 сентября во Владимирскую область прибыли ещё 203 вынужденных переселенца из Украины, преимущественно из Харьковской области. На вокзале во Владимире людей встречали социальные работники, волонтёры, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Они направили их в пункты временного размещения в Александрове, Владимире, Вязниках, Коврове, Красной Горбатке, Петушках, Юрьеве-Польском, Суздальском и Камешковском районах.

«Сейчас в нашем регионе проживают более трёх тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Из них более 1400 – размещены в ПВРах, остальные – прибыли самостоятельно и разместились у родственников. Обязательно поможем всем устроиться на работу, получить положенные льготы, а также оставаться на территории России столько, сколько необходимо. А дальше люди сами смогут решить: получать или не получать гражданство, вернуться домой или остаться здесь», – отметил губернатор Александр Авдеев.

Департамент социальной защиты населения Владимирской области оказывает прибывшим содействие в сборе и оформлении документов для назначения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей. Проживающие в ПВР вынужденные переселенцы обеспечены предметами первой необходимости, а инвалиды, нуждающиеся в технических средствах реабилитации (трости, коляски, ходунки), – обеспечены ими.

В круглосуточном режиме работает единый социальный телефон 8-800-450-01-21. По нему граждане, прибывшие с территории ЛДНР и Украины, главным образом интересуются вопросам получения единовременной выплаты, оказания натуральной помощи, содействия в воссоединении семьи.