Во Владимирской области на карантин по ОРВИ закрыты 2 группы и 5 классов

Фото Евгении Гусевой. КП Саратов

Во Владимирской области превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу. Из-за этого в школах и детских садах Владимирской области начали закрываться на карантин классы и группы.

- По информации, которую нам предоставил департамент образования, сейчас на карантин закрыты две группы в детских садах и пять классов в школах. Причем один класс в школе Камешковского района уже, наоборот, выходит с карантина. Это нормальный процесс, характерный для осеннего сезона, - подчеркнули в областном управлении Роспотребнадзора.

К слову, во Владимире по домам распустили учеников двух классов школы №7 и двух классов лицея №17.

Напомним, что класс или группа закрывается на карантин, если число заболевших учащихся превышает 20 процентов от общей численности. Решение принимает директор или заведующий учреждения.