фото со страницы Ильи Сидорцева

Сильный ветер повалил березу на улице Университетской около ВлГУ, дерево упало прямо на пешеходную дорожку, сообщил на своей странице ВКонтакте сотрудник пресс-службы областной администрации Илья Сидорцев.

К счастью, в это время никто из людей там не проходил, поэтому пострадавших нет. Коммунальные службы среагировали оперативно и уже работают на месте ЧП.

Напомним, что синоптики передали, что на Владимирскую область надвигается штормовой ветер. Его порывы могут достигать 19-21 метров в секунду.