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Происшествия19 сентября 2022 10:33

Ветер повалил березу на улице Университетской

Дерево перегородило пешеходную дорожку
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Ильи Сидорцева

фото со страницы Ильи Сидорцева

Сильный ветер повалил березу на улице Университетской около ВлГУ, дерево упало прямо на пешеходную дорожку, сообщил на своей странице ВКонтакте сотрудник пресс-службы областной администрации Илья Сидорцев.

К счастью, в это время никто из людей там не проходил, поэтому пострадавших нет. Коммунальные службы среагировали оперативно и уже работают на месте ЧП.

Напомним, что синоптики передали, что на Владимирскую область надвигается штормовой ветер. Его порывы могут достигать 19-21 метров в секунду.