Фамилию нового мэра Владимира назовут не скоро

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Когда в выходные стало известно, что в Совет Федерации от Владимирской области уходит градоначальник Владимира Андрей Шохин, все сразу же начали думать, кто займет его место. Мы обратились в мэрию. Там нам уточнили, что пока еще рано говорить о том, кто именно возглавит город после перехода действующего градоначальника на федеральную должность.

- Пока Андрей Шохин остается главой города Владимира, и у него есть достаточно времени, чтобы подать информацию о себе в Совет Федерации, чтобы назначить исполняющего обязанности главы, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Напомним, что Андрей Шохин возглавил администрацию города с 28 апреля 2011 года. Он был сити-менеджером по 22 сентября 2020 года. С 23 сентября 2020 года его должность называется «глава города Владимира».