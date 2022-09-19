За три года во Владимирской области из аварийных домов переселили почти 5 тысяч человек

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Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства, в рамках нацпроекта, стартовавшего в 2019 году, в регионе предусмотрено расселить 116,64 тысяч кв. м жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, и обеспечить новыми квартирами 6749 граждан.

На сегодняшний день в регионе расселено 91,23 тысячи кв. м непригодного для проживания жилищного фонда, переселены 4989 человек. Кроме того, за счёт собственных средств региона переселены 1469 человек, ликвидировано 23,93 тыс. кв. м непригодного для проживания жилья.

«Программа переселения работает, средства Фонд ЖКХ выделяет. В этом году в новое жильё уже переехали почти 900 человек, в ближайшие месяцы переселим столько же. В 2023 году планируем улучшить жилищные условия ещё 1500 граждан. Сейчас первоочередная задача – расселить дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года», – подчеркнул глава региона Александр Авдеев.

До конца следующего года в регионе планируется построить 15 многоквартирных домов общей площадью 21,5 тыс. кв. м. Два из них будут возведены во Владимире, по три – в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – в Вязниках, Камешкове, Покрове, Собинке, Струнино, посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района и Першинском сельском поселении Киржачского района.

По завершении действующей программы регион приступит к расселению непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.