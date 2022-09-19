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Общество19 сентября 2022 9:40

Администрацию Владимирской области превратят в правительство региона

Соответствующие законопроекты будут внесены в Законодательное Собрание
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, 19 сентября он внесет на рассмотрение в областной парламент пакет проектов законов о создании правительства Владимирской области.

Региональное правительство будет создано в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Создадут его на базе и на основе нынешней администрации Владимирской области, и запустят с 1 января 2023 года.

Таким образом, правительство станет высшим исполнительным органом, возглавляемым губернатором. Также появятся администрация губернатора, министерства, инспекции и представительство правительства субъекта в правительстве России.

Фактически, старый штат обладминистрации останется прежним, поменяется лишь его структура.

Таким образом власти рассчитывают повысить эффективность органов исполнительной власти и ответственность руководителей за свою работу.