Во Владимирской области определили лучшие места отдыха

фото со страницы департамента лесного хозяйства

Мы уже писали о том, что департамент лесного хозяйства Владимирской области объявил конкурс на лучшее место отдыха в лесу. За голоса жителей боролись создатели 24 беседок.

Всего в голосовании приняли участие 6 781 человек, но победителей определяло жюри департамента лесного хозяйства с учетом мнения жителей.

1 место заняла беседка № 1 «Андреевского лесничества», еще одним победителем стала беседка № 10 «Гусевского лесничества»,

На втором месте - беседка № 19 «Курловского лесничества". На третьем месте - беседка № 22 «Собинского лесничества».