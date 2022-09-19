Умер бывший главный режиссер Владимирского театра кукол Владимир Миодушевский

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18 сентября после продолжительной болезни умер режиссер, кукольник Владимир Георгиевич Миодушевский, сообщает Владимирский театр кукол.

Владимир Георгиевич родился в 1947 году, окончил Горьковское театральное училище, литературный институт им.Горького. С 1992 года являлся главным режиссером Владимирского областного театра кукол и создателем многочисленных, выдающихся постановок, таких как «Хитроумный солдат» или «Щи из топора», «Аленький цветочек, «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане» «Машенька и медведь» и многих других.

Владимир Георгиевич покинул театр в 2012 году в связи с переездом в Москву, но всегда поддерживал связь с коллективом, интересовался судьбой и жизнью театра.

Панихида состоится 22 сентября на Троекуровском кладбище Москвы в 10.00.