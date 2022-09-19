Школу в Коврове должны открыть к следующему учебному году

Так строительная площадка выглядела осенью прошлого года. Фото АВО

18 сентября губернатор Александр Авдеев побывал в Коврове. Там он проверил стройку школы на 1100 мест.

- Строители частично возвели первый этаж из четырёх. Планируют до Нового года построить оставшиеся и крышу. Ставлю задачу поднажать, чтобы открыть школу к следующему 1 сентября, - сообщил Авдеев в своем телеграм-канале.

Сейчас в Коврове около 2 тысяч детей учится во вторую смену. Новая школа и капремонт корпуса Гимназии имени Барсукова на 500 мест уже в 2023 году решат проблему для большинства учеников.

Напомним, что летом областная прокуратура сообщила, что по итогам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Установлено, что администрация Коврова заключила муниципальный контракт на строительство новой школы по нацпроекту "Образование" с компанией "Айди партнер". Впоследствии контракт расторгли по соглашению сторон, подрядчику по представленным документам выплатили более 61 миллиона рублей. Однако строительно-монтажные работы провели не в полном объеме и некачественно, оплата несоразмерна затраченным подрядчиком средствам.