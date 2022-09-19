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Общество19 сентября 2022 7:36

Школу в Коврове должны открыть к следующему учебному году

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Так строительная площадка выглядела осенью прошлого года. Фото АВО

Так строительная площадка выглядела осенью прошлого года. Фото АВО

18 сентября губернатор Александр Авдеев побывал в Коврове. Там он проверил стройку школы на 1100 мест.

- Строители частично возвели первый этаж из четырёх. Планируют до Нового года построить оставшиеся и крышу. Ставлю задачу поднажать, чтобы открыть школу к следующему 1 сентября, - сообщил Авдеев в своем телеграм-канале.

Сейчас в Коврове около 2 тысяч детей учится во вторую смену. Новая школа и капремонт корпуса Гимназии имени Барсукова на 500 мест уже в 2023 году решат проблему для большинства учеников.

Напомним, что летом областная прокуратура сообщила, что по итогам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Установлено, что администрация Коврова заключила муниципальный контракт на строительство новой школы по нацпроекту "Образование" с компанией "Айди партнер". Впоследствии контракт расторгли по соглашению сторон, подрядчику по представленным документам выплатили более 61 миллиона рублей. Однако строительно-монтажные работы провели не в полном объеме и некачественно, оплата несоразмерна затраченным подрядчиком средствам.