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Происшествия19 сентября 2022 7:27

В Петушках в тройном ДТП один человек погиб и один получил травмы

Авария случилась поздно вечером 17 сентября на въезде в город
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП с участием трех машин произошло в 23.10 на 123 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в старых Петушках.

По предварительным данным, 20-летний водитель легковушки «Дэу» не учел боковой интервал, в результате чего столкнулся с грузовиком «МАН» под управлением мужчины 1983 года рождения, после чего совершил столкновение с «Газелью» под управлением 41-летнего водителя.

К сожалению, в результате аварии девушка 1998 года рождения, ехавшая в легковой машине, скончалась на месте происшествия. Водитель легковушки тоже получил травмы, но прибывшая бригада «скорой помощи» оказала ему медпомощь на месте.

В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка.