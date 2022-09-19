На Владимирскую область надвигается штормовой ветер

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики передают, что 19 и 20 сентября на Центральную Россию может обрушиться штормовой ветер. Его порывы могут достигать до 19-24 метров в секунду. Местами пройдет сильный дождь с грозой.

Кроме Владимирской области в зону поражения попадут: Московская, Тульская, Калужская, Орловская, Брянская и Рязанская области.

В такую погоду возрастает риск возникновения ЧП, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в коммунальной системе. А также – с обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. При сильном ветре и грозе не следует оставлять машины рядом с деревьями и заборами.