Во Владимирской области 19 сентября коронавирус подтвержден у 502 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 19 сентября лабораторно подтвержден 502 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

185 заболевших во Владимире, 61 случай в Ковровском, 46 - в Гусь-Хрустальном, 39 - в Муромском, 31 - в Александровском, 29 - в Петушинском, 26 - в Кольчугинском, 22 - в Суздальском, 17 - в Камешковском, 13 - в Киржачском, 9 - в Собинском, по 7 - в Меленковском и Вязниковском районах, 4 в Радужном, по 2 заболевших в Юрьев-Польском и Гороховецком районах, по 1 заболевшему в Судогодском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 164615 случаев заболевания (44952 сл. в г. Владимире, 18079 сл. в Муромском, 19178 сл. в Ковровском, 6040 сл. в Петушинском, 7991 сл. в Кольчугинском, 10465 сл. в Александровском, 6914 сл. в Юрьев-Польском, 14315 сл. в Гусь-Хрустальном, 1681 сл. в Судогодском, 3466 сл. в Собинском, 1607 сл. в г. Радужный, 5391 сл. в Киржачском, 3565 сл. в Камешковском, 3088 сл. в Гороховецком, 4290 сл. в Меленковском, 5710 сл. в Вязниковском, 5700 сл. в Суздальском, 2183 сл. в Селивановском).