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Спорт19 сентября 2022 6:40

Владимирские гимнасты завоевали 11 золотых медалей на всероссийских соревнованиях

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы ВКонтакте "Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева"

фото из группы ВКонтакте "Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева"

Владимирские гимнасты великолепно выступили на 24-х Всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, прошедших в Белгороде.

Спортсмены завоевали 11 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медали. Владимирскую гимнастическую школу на соревнованиях представляли: братья Матвей и Тимофей Акиньшины, Тимур Камолитдинов, Арсений Сороченко и Алексей Усачёв.

Поздравляем личных тренеров спортсменов Королева, Тикунова, Калабина, а также весь тренерский штаб с отличными выступлениями.