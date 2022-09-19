Владимирские гимнасты завоевали 11 золотых медалей на всероссийских соревнованиях

фото из группы ВКонтакте "Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева"

Владимирские гимнасты великолепно выступили на 24-х Всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, прошедших в Белгороде.

Спортсмены завоевали 11 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медали. Владимирскую гимнастическую школу на соревнованиях представляли: братья Матвей и Тимофей Акиньшины, Тимур Камолитдинов, Арсений Сороченко и Алексей Усачёв.

Поздравляем личных тренеров спортсменов Королева, Тикунова, Калабина, а также весь тренерский штаб с отличными выступлениями.