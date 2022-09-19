Владимирское "Торпедо" одержало победу над "Химиком"

фото с сайта владимирского "Торпедо"

18 сентября Владимирское "Торпедо" принимало дома клуб "Химик" из Дзержинска. Играть пришлось под дождем. Но несмотря на погоду, на стадион пришли болельщики.

Первыми на 31-й минуте открыли счет гости. Но черно-белые быстро отыгрались. Уже на 40-й минуте счет сравнял Дени Далиев. А на 71-й минуте еще один мяч забил Дмитрий Хохлов. Таким образом, Владимирское "Торпедо" на победной ноте завершило первый круг первенства.

- Очень тяжелая была игра, потому что был неполноценный состав. Из-за травм не было ключевых игроков - Полякова, Андреева, Омарова и Перифилова. Но тем не менее справляемся со своими проблемами. Никто их кроме нас не решит. Считаю, что игра была интересная, - отметил тренер черно-белых Александр Горбачев.

Что касается итогов первого круга, то наставник "Торпедо" отметил, что из-за четырех поражений потеряли много очков, но постепенно набрали очки, пережив вместе эту ситуацию. Сейчас черно-белые находятся на четвертой строчке турнирной таблицы.

Следующая игра пройдет 22 сентября на выезде. "Торпедо" встретится с московским "Чертаново".