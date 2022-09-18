Определился соперник владимирского "Торпедо" в Кубке России в четвертом раунде

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Прошла жеребьевка четвертого раунда Кубка России по футболу в сетке "Путь регионов". По сути, он соответствует 1/32 финала в старом формате Кубка. Напомним, что с этого момента к победителям прошлых этапов присоединяются клубы первой лиги.

По итогам жеребьевки владимирскому "Торпедо" достался в соперники "Акрон" из Тольятти. И ряд владимирских болельщиков уже радостно потирают руки, хотя этого лучше не стоит делать. Да, из всех соперников, которые могли достаться владимирцам, "Акрон" выглядит предпочтительнее многих, так как занимает предпоследнее место в турнире первой лиги. У команды явно не лучшие времена, но нет никого опаснее раненого зверя. Да, и первая лига остается первой лигой. Так что не стоит торопить события.

Сам матч состоится во Владимире с 4 по 6 октября. Точная дата игры определится позднее.