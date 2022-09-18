В Вязниках инвалида не обеспечили необходимыми лекарствами

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Вязниковская межрайонная прокуратура установила, что местный житель наблюдается в районной больнице и страдает редким тяжелым наследственным заболеванием – спинальной мышечной атрофией 2 типа.

По жизненным показаниям мужчине показано длительное лечение дорогостоящим лекарственным препаратом.

- Вместе с тем, органами системы здравоохранения региона надлежащих мер для обеспечения инвалида 1 группы лекарственными средствами не принято, - подчеркивают в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд Владимира с требованием об обязании департамента здравоохранения Владимирской области организовать лекарственное обеспечение пациента.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.