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Общество18 сентября 2022 13:21

В Вязниках инвалида не обеспечили необходимыми лекарствами

Суд обязал облздрав это сделать
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Вязниковская межрайонная прокуратура установила, что местный житель наблюдается в районной больнице и страдает редким тяжелым наследственным заболеванием – спинальной мышечной атрофией 2 типа.

По жизненным показаниям мужчине показано длительное лечение дорогостоящим лекарственным препаратом.

- Вместе с тем, органами системы здравоохранения региона надлежащих мер для обеспечения инвалида 1 группы лекарственными средствами не принято, - подчеркивают в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд Владимира с требованием об обязании департамента здравоохранения Владимирской области организовать лекарственное обеспечение пациента.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.