Во Владимирскую область прибыли еще 112 переселенцев из Украины

фото из телеграм-канала областной администрации

18 сентября ранним утром во Владимирскую область прибыли ещё 112 вынужденных переселенцев из Украины, преимущественно из Харьковской области. В том числе 22 ребёнка и 5 маломобильных граждан, сообщает областная администрация.

На вокзале во Владимире людей встретили сотрудники МЧС, скорой помощи, социальные работники, волонтёры и направили их в пункты временного размещения в Коврове , Камешкове, Юрьеве- Польском и Вязниках.

Сейчас в регионе проживают более трех тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Из них более 1200 – размещены в ПВР, остальные – прибыли самостоятельно и разместились в родственников.