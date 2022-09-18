Во Владимирской области 18 сентября коронавирус подтвержден у 487 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 18 сентября лабораторно подтверждено 487 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

168 случаев во Владимире, 58 заболевших в Ковровском, 53 - в Гусь-Хрустальном, 49 - в Муромском, 29 - в Кольчугинском, 26 - в Петушинском, 23 - в Александровском, 15 - в Камешковском, 14 - в Суздальском, 12 - в Вязниковском, 11 - в Меленковском, 8 - в Собинском, 7 - в Гороховецком, 5 в Радужном, 3 - в Юрьев-Польском, по 2 заболевших в Судогодском, Киржачском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 164113 случаев заболевания (44767 сл. в г. Владимире, 18040 сл. в Муромском, 19117 сл. в Ковровском, 6011 сл. в Петушинском, 7965 сл. в Кольчугинском, 10434 сл. в Александровском, 6912 сл. в Юрьев-Польском, 14269 сл. в Гусь-Хрустальном, 1680 сл. в Судогодском, 3457 сл. в Собинском, 1603 сл. в г. Радужный, 5378 сл. в Киржачском, 3548 сл. в Камешковском, 3086 сл. в Гороховецком, 4283 сл. в Меленковском, 5703 сл. в Вязниковском, 5678 сл. в Суздальском, 2182 сл. в Селивановском).