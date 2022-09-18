В Собинском районе будут разводить коров редкой породы

фото со страницы Константина Демидова

Во Владимирской области стало на одну породу коров больше.

В ООО "Бабаево" Собинского района завезли 92 чистопородных коровы Джерсейской породы. Несмотря на небольшие габариты, коровы этой породы дают очень вкусное молоко с высокой жирностью (от 6 до 8 процентов), что делает его незаменимыми для изготовления качественного и вкусного масла, сыров, сметаны, - сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов на своей странице в ВКонтакте.

Джерсейская порода крупного рогатого скота выведена в Англии (остров Джерси) путём улучшения местного нормандского и британского скота и отбора его по жирномолочности. Масть от светло-рыжей и палевой до темно-бурой. Масса быков 600-700 кг, коров 360-400 кг. Удои коров — 4500 кг в год и выше. Разводится порода в Англии, США, Дании, Новой Зеландии, Канаде, Франции, Австралии.