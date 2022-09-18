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Общество18 сентября 2022 5:57

В Собинском районе будут разводить коров редкой породы

Туда завезли 92 коровы Джерсейской породы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Константина Демидова

фото со страницы Константина Демидова

Во Владимирской области стало на одну породу коров больше.

В ООО "Бабаево" Собинского района завезли 92 чистопородных коровы Джерсейской породы. Несмотря на небольшие габариты, коровы этой породы дают очень вкусное молоко с высокой жирностью (от 6 до 8 процентов), что делает его незаменимыми для изготовления качественного и вкусного масла, сыров, сметаны, - сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов на своей странице в ВКонтакте.

Джерсейская порода крупного рогатого скота выведена в Англии (остров Джерси) путём улучшения местного нормандского и британского скота и отбора его по жирномолочности. Масть от светло-рыжей и палевой до темно-бурой. Масса быков 600-700 кг, коров 360-400 кг. Удои коров — 4500 кг в год и выше. Разводится порода в Англии, США, Дании, Новой Зеландии, Канаде, Франции, Австралии.