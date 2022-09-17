В Муромском районе в 2023 году построят новое межпоселковое шоссе

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Как сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области и в администрации Муромского района, в нынешнем году планируется привести в порядок более 2,5 километров автомобильного обхода Мурома. Ранее сообщалось, что работы уже начались в районе моста через Оку.

Также здесь завершены работы на двух участках дорог: на трассе «Муром-М-7» и на трассе «Владимир-Муром-Арзамас».

На 2023 год в Муромском районе областные власти планируют наконец-то построить давно обещанную автодорогу «Коржавино — Большое Юрьево — Охеево». Сейчас большая часть этой дороги либо посыпана асфальтовой крошкой, либо вовсе не имеет покрытия. Ремонт здесь должны были начать еще при губернаторе Владимире Сипягине, но работы так и не начались. В частности, на этом шоссе предстоит привести в порядок также и мост через речку Картынь.