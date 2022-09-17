В Александровском районе ликвидирован пожар в частном жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.37 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме в селе Махра на улице совхозная, 17.

На место ЧП выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия внутри дома наблюдалось открытое пламя. Внутрь направилось звено газодымозищитников, которые локализовали пожар и ликвидировали его на площади 72 квадратных метра.

В результате сгорела внутренняя отделка дома, вещи и мебель, а также чердак. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.