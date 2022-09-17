В Ковровском районе в сельских ФАПах отсутствуют аптечные пункты

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства о здравоохранении Ковровская городская прокуратура установила, что в фельдшерско-акушерских пунктах сел Дмитриево, Нерехты, Первомйского, Крестниково, Старой, Юдихи, Аксенихи, Шевинской, Смолино, Восход, Бельково, Малышево, поселков Филино, Ильино и Достижение, а также в деревне Ильино не налажена розничная продажа лекарственных препаратов для граждан.

Таким образом, людям приходится ехать в отдаленные от мест жительства аптеки, что нарушает их права на доступность приобретения лекарств и оказание качественной медицинской помощи.

В связи с этим прокуратура направила в Ковровский городской суд административный иск к Ковровской районной больнице, потребовав организовать торговлю лекарствах в сельских ФАПах. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

Решение пока не вступило в законную силу.