В Петушинском районе ГИБДД проведет сплошные проверки водителей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, рейдовые мероприятия Госавтоинспекции состоятся в субботу, 17 сентября, на территории Петушинского района.

Здесь сотрудники отдельной спецроты ДПС областного главка ГИБДД проведут сплошные проверки — в потоке будут останавливать все машины без исключения. Главная цель рейдов — выявление пьяных водителей, но и на другие нарушения также обратят внимание.

Подобные рейды будут проводиться и в других уголках Владимирской области в будущем.