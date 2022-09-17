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Общество17 сентября 2022 9:28

В Петушинском районе ГИБДД проведет сплошные проверки водителей

Инспекторы снова станут искать нетрезвых автолюбителей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, рейдовые мероприятия Госавтоинспекции состоятся в субботу, 17 сентября, на территории Петушинского района.

Здесь сотрудники отдельной спецроты ДПС областного главка ГИБДД проведут сплошные проверки — в потоке будут останавливать все машины без исключения. Главная цель рейдов — выявление пьяных водителей, но и на другие нарушения также обратят внимание.

Подобные рейды будут проводиться и в других уголках Владимирской области в будущем.