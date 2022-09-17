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Общество17 сентября 2022 9:03

В Суздальском районе крупный участок сельхозземли зарос сорняками

На днях суд обязал его владелицу привести землю в порядок
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 16 сентября в адрес ведомства поступило решение Фрунзенского районного суда Владимира. Согласно документа, суд обязал хозяйку участка земли сельскохозяйственного назначения площадью 2,3 гектара, расположенного в Суздальском районе, провести его очистку от сорняков, деревьев и кустарника.

Основанием для обращения Россельхознадзора в суд послужили неоднократные проверки и выдаваемые после них предписания, которые игнорировались владелицей участка. Так, в ходе последний проверок было установлено, что сельхозземля заросла сорняками и покрылась сухостоем пижмы, репейника и полыни, а также березами и ивой высотой более двух метров.

Теперь хозяйка участка обязана привести его в порядок в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу. Если добровольно этого сделано не будет, Россельхознадзора направит исполнительный лист судебным приставам для принудительного исполнения.