Во Владимирской области подтверждено 485 новых случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе подтверждено 485 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 156 случаев зарегистрировано во Владимире. На втором месте в сводке Гусь-Хрустальный район с 57 новыми заболевшими, на третьем месте Муромский район, где подтвердилось 56 новых случаев.

В Ковровском районе подтверждено 53 новых заражения коронавирусом, в Александровском районе 26, в Кольчугинском районе 24, в Суздальском районе 17, в Вязниковском районе 15, в Меленковском районе 13, в Собинском районе 11, в Судогодском районе девять, в Камешковском и Юрьев-Польском районах по восемь, в Радужном семь, в Киржачском и Селивановском районах по шесть, в Петушинском районе два, в Гороховецком районе один новый случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 163626 случаев заражения коронавирусом.