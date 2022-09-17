В Меленковском районе ликвидирован пожар в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.47 диспетчеры Меленковского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов в деревню Скрипино, где на улице Егорова загорелся дом №2.

К месту ЧП выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, а также три человека на одной машине от войсковой части 55443.

К моменту прибытия подразделений внутри дома был виден огонь. Оказалось, что вызов был поздним. Тем не менее, пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя, площадь пожара составила 25 квадратных метров. Огонь уничтожил чердак, а также вещи и отделку внутри дома. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.