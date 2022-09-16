Владимирские судьи обыграли тульских коллег в матче по мини-футболу

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и Управления судебного департамента Тульской области

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, представители судейского сообщества нашего региона отправились к коллегам в Тульскую область для проведения рабочей встречи. В 2019 году служители Фемиды из Тулы приезжали во Владимир, и в ходе визита, помимо рабочих вопросов, познакомились с городом и его достопримечательностями.

На этот раз завершил встречу товарищеский матч по мини-футболу, состоявшийся на базе Универсального спортивного комплекса «Новое поколение». В ходе упорной борьбы судьи из Владимирской области обыграли коллег-туляков со счетом 4:2.