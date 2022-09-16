Во Владимирской области трех женщин удалось спасти от мошенников

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К счастью, несмотря на рост числа дистанционных мошенничеств, далеко не всегда жуликам удается довести свои замыслы до конца. Во многом этому помогают неравнодушные люди, которых инструктировали полицейские.

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 13 сентября участковому полиции поступил звонок от сотрудницы салона связи, которая рассказала, что пожилая женщина пытается оформить у них несколько кредитных карт якобы для покупки машины, но при этом очень нервничает, что и вызвало у работников салона подозрение.

Полицейские прибыли на место и в разговоре с пенсионеркой выяснили, что неизвестный по телефону велел ей якобы для сохранности сбережений оформить кредитные карты, обналичить деньги и затем перевести на «безопасный счет». При этом бабушку запугали тем, что «возбудят уголовное дело», если она кому-то сообщит. К счастью, женщину удалось спасти от аферистов.

Еще один похожий случай произошел в другом салоне связи, где к сотруднику обратилась бабушка, просившая помочь перевести более миллиона рублей на некий счет, причем женщина заметно нервничала и смотрела в свой телефон. Сотрудники салона вызвали полицию, которая выяснила, что пенсионерка едва не стала жертвой жуликов.

Третий случай произошел в банке Александрова 12 сентября, сотрудники которого вызвали полицейских, когда к ним пришла женщина для оформления кредита. Кредит она брала якобы на покупку мебели для сына, но при этом по телефону постоянно следовала чьим-то инструкциям.

Когда наряд полиции приехал на место, женщина сперва отказывалась общаться со стражами порядка, но затем призналась, что неизвестные потребовали от нее «для сбережения накоплений» провести некие финансовые операции, причем полицейским не сообщать.

Эта история также закончилась для честной жительницы благополучно.