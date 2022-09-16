Трассу Р-132 от Владимира до Суздаля сделают четырехполосной

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

На официальном сайте госзакупок России размещен тендер на проектировку документации по планировке участка автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» на территории Владимирской области.

Речь идет об участке с 255 по 277 километр, а проще говоря — от Суздаля до Владимира. Начальная цена контракта составляет 13 миллионов 200 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены в три этапа, первый из которых стартует 10 октября 2022 года. Завершение проектирования должно состояться 13 декабря 2024 года.

Согласно технической документации, на участке в 22 километра 340 метров должно стать четыре полосы вместо нынешних двух, причем на протяжении трассы сделают четыре разворотные петли. Также здесь должно появиться 27 примыканий, а интенсивность движения рассчитывается в 15482 машины в сутки, максимальная скорость которых должна быть не выше 120 километров в час.

Окончание приема заявок — 26 сентября текущего года.