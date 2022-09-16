Гражданину Армении дали 15 лет за производство наркотиков в Александровском районе

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирский областной суд вынес приговор в отношении гражданина Армении, не имеющего регистрации на территории РФ.

Судебным следствием установлено, что апреле - мае прошлого года осужденный совместно с двумя другими участниками организованной преступной группы в здании цеха лесопиления в Карабаново Александровского района производил на продажу растворы наркотических средств – смесей, содержащих в своем составе производное наркотического вещества N-метилэфедрона.

12 мая 2021 года противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. В этот же день в здании были обнаружены и изъяты наркотики в разной степени готовности. Общая масса составила более 480 кг.

Приговором суда виновному назначено 15 лет исправительной колонии строгого режима. Двумя остальными участниками преступной группы заключены соглашения о досудебном сотрудничестве, уголовные дела в отношении них рассматриваются Александровским городским судом.