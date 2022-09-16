В Гусь-Хрустальном районе дорогу за 5,5 миллионов рублей сделали наполовину

Фото предоставлено ОНФ по Владимирской области

Представители ОНФ во Владимирской области призвали надзорные органы дать оценку ремонтным работам, произведенным в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Летом здесь должны были заасфальтировать улицу Советскую от дома №1 до дома №8, но сделали только до дома №3.

В поселке Золотково, где проживает почти 3 тысячи человек, новость о скором ремонте дороги по улице Советской встретили с энтузиазмом. Ждали асфальтирования несколько лет. В апреле текущего года провели электронные торги.

Потенциальному подрядчику предлагали выполнить текущий ремонт автодороги по улице Советской от д. №1 до д. №8. Стоимость работ оценили почти в 5,5 миллионов рублей. Заказчиком выступила администрация Гусь-Хрустального района. Подрядчика определили на конкурсной основе. Исполнителем стало государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3». Срок сдачи объекта — середина июня. Однако по факту работы были выполнены наполовину.

«Здесь заасфальтировали дорогу только от дома №1 до дома №3 по улице Советской. Остальную часть не стали делать. Вместо этого асфальт положили на другой улице, которой в контракте не значилось. В акте приема работ такого адреса тоже нет», - сообщил эксперт Народного фронта во Владимирской области Сергей Бакулов.

Разбираться почему подрядчик положил асфальт не на той улице, и кто принял такие работы – теперь будет надзорное ведомство. Общественники направили обращение в прокуратуру.