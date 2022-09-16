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Общество16 сентября 2022 11:35

Во Владимире приставы обесточили нелегальную автомойку в Коммунаре

Хозяева отказываются добровольно исполнять решение суда о сносе здания
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УФССП России по Владимирской области

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в ведомстве находится исполнительное производство в отношении владельца автомойки, расположенной во Владимире в микрорайоне Коммунар на улице Центральная, 1 «б».

Суд постановил снести постройку, как незаконно возведенную, однако автомойка и находящийся там же шиномонтаж до настоящего времени продолжают функционировать. На ее хозяина уже не раз составляли протоколы об административном правонарушении за неисполнение решения суда, но эта мера не подействовала. Также мужчине запретили выезд за пределы России.

Тогда судебные приставы сделали запрос в коммунальные организации по поводу отключения нелегальной автомойки от инженерных сетей. 16 сентября на объекте было отключено электричество. Возможно, после этого владельцы наконец демонтируют здание.