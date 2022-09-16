Жительница Суздаля отсудила у больницы Санкт-Петербурга 100 тысяч рублей

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Суздальским районным судом был рассмотрен иск, поданный местной жительницей к «Городской Мариинской больнице» Санкт-Петербурга.

Как следует из дела, женщина проводила в Питере отпуск, когда ей стало плохо. Пришлось вызвать «скорую помощь», которая и доставила ее в Мариинскую больницу с болями в области живота.

Доктора в больнице провели обследование и поставили диагноз, который не требовал экстренной госпитализации, и отпустили пациентку домой. Но через несколько часов боль не утихала, так что суздальчанке пришлось вновь вызывать «скорую». На этот раз ее доставили в другую больницу, где врачи обнаружили, что женщине срочно требуется операция, которую тут же и провели. Помимо этого, ей поставили сопутствующий диагноз, который также требовал оперативного вмешательства. Впоследствии сопутствующее заболевание женщина лечила во Владимирской области.

Женщина потребовала от Мариинской больницы компенсацию морального вреда, но медучреждение отказало, поэтому и пришлось обращаться в суд. Суд, рассмотрев иск, пришел к выводу, что со стороны работников больницы действительно имело место некачественное оказание помощи, необходимые исследования проведены не были, а потому и правильный диагноз вовремя не был поставлен. Как следствие — женщине не назначили необходимое лечение, что привело к его задержке и дополнительным нравственным и физическим страданиям больной.

Суд взыскал с Городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также штраф в 50 тысяч за то, что требования истца не были удовлетворены добровольно.

Решение в законную силу не вступило.