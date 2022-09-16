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Общество16 сентября 2022 10:56

Житель Судогодского района выращивал и хранил коноплю

Мужчину отпустили под подписку о невыезде
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта областного УМВД

фото с сайта областного УМВД

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из отдела уголовного розыска ОМВД России по Судогодскому району выявили факт незаконного хранения наркосодержащих растений 38-летним местным жителем.

В ходе осмотра приусадебного участка мужчины сотрудники полиции обнаружили кусты конопли, а из хозяйственной постройки изъяли высушенные части наркосодержащих растений, массой более 660 граммов. По совам фигуранта, изъятое он хранил для личного потребления, сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.