Житель Судогодского района выращивал и хранил коноплю

фото с сайта областного УМВД

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из отдела уголовного розыска ОМВД России по Судогодскому району выявили факт незаконного хранения наркосодержащих растений 38-летним местным жителем.

В ходе осмотра приусадебного участка мужчины сотрудники полиции обнаружили кусты конопли, а из хозяйственной постройки изъяли высушенные части наркосодержащих растений, массой более 660 граммов. По совам фигуранта, изъятое он хранил для личного потребления, сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.