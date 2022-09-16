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В областной филармонии проходит инаугурация Александра Авдеева. В зале присутствуют Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, сенаторы, депутаты Госдумы, Законодательного Собрания, главы органов местного самоуправления. Также приехал бывший губернатор Николай Виноградов.

- Вступая в должность губернатора Владимирской области, обязуюсь ответственно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности в интересах населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Владимирской области, действуя на их основе и во их исполнение, - принял присягу Александр Авдеев.

Александр Авдеев официально вступил в должность губернатора Владимирской области.