В Кольчугинском районе из трех домов похитили деньги и украшения

. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале сентября в полицию Кольчугинского района обратились три хозяйки из частных домов, которые заявили о кражах денег и ювелирных украшений.

Оперативники в ходе работы установили, что ко всем этим кражам может быть причастен 51-летний местный житель. После задержания мужчина дал признательные показания и объяснил, что дома выбирал случайно — он заходил в незапертые двери, убеждался, что хозяек нет, и совершал кражи, после чего покидал жилища.

Общая сумма ущерба составила более 111 тысяч рублей. Ущерб мужчина частично возместил. По всем фактам возбуждены уголовные дела, на время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.