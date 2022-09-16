Прокуратура обязала мэрию расселить барак в Юрьевце

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Областная прокуратура во время проверки установила, что многоквартирный дом в микрорайоне Юрьевец (181-й км, д. 1) 1900 года постройки межведомственной комиссией администрации города признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцов должны расселить до 31 декабря 2023 года.

- Экспертной организацией проведено обследование жилого дома, по результатам которого сделаны выводы, что физический износ конструкций и инженерного оборудования составляет 70%, техническое состояние здания характеризуется как аварийное, существующие повреждения свидетельствуют о возможности обрушения.

- Таким образом, при установлении срока отселения нанимателей жилых помещений указанного дома администрацией не учтено фактическое его состояние, в связи с чем, указанный срок нельзя признать разумным, - сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурором в Октябрьский районный суд Владимира направлено исковое заявление о расселении жильцов 122-летнего дома.Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.