Во Владимире благодаря местному жителю раскрыта кража велосипеда

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию обратилась 44-летняя местная жительница, которая сообщила о краже велосипеда стоимостью более 20 тысяч рублей. По словам женщины, он был украден с веранды ее дома.

Некоторое время спустя в полицию пришел мужчина, который привез тот самый велосипед. Он рассказал, что нашел транспорт брошенным на улице.

Оперативники опросили очевидцев неподалеку от места находки и вскоре вышли на след подозреваемого, которым оказался ранее судимый 48-летний житель областного центра.

По версии следствия, подозреваемый перебросил велосипед через забор и попытался на нем уехать, но из-за слетевшей цепи далеко укатить не вышло. Поэтому мужчина бросил велосипед недалеко от места преступления, где его и нашел бдительный владимирец.

В ходе работы оперативники также выяснили, что задержанный причастен к краже из дачного дома, совершенной в августе. Тогда у хозяев пропали вещи на 4000 рублей. Сам мужчина свою вину признал, по обеим фактам возбуждены уголовные дела, расследование которых продолжается. Подозреваемого на время следствия заключили под стражу.