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Общество16 сентября 2022 9:15

Во Владимире онкобольной не смог вовремя получать дорогое лекарство

В результате мужчина вынужден был обратиться в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Тимур ХАНОВ.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заявитель оказался инвалидом второй группы, состоящем на диспансерном учете в связи с онкологическим заболеванием. Консилиум онкологов сделал заключение, согласно которому больному требуется систематический прием дорогостоящего препарата «Нинтедониб (Варгатеф)».

Вместе с тем, департамент здравоохранения региона соответствующую закупку должным образом не произвел, а препарат выдавал мужчине нерегулярно, к тому же в меньшем объеме, чем требуется.

Ввиду того, что курс прерывать нельзя, больной вынужден был за свой счет покупать лекарство, потратив на это 400 тысяч рублей.

Прокурор Владимира обратился с иском в Октябрьский районный суд, потребовав от облздрава компенсировать мужчине все потраченные средства. Суд эти требования удовлетворил. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.