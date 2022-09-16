Во Владимире онкобольной не смог вовремя получать дорогое лекарство

. Фото: Тимур ХАНОВ.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заявитель оказался инвалидом второй группы, состоящем на диспансерном учете в связи с онкологическим заболеванием. Консилиум онкологов сделал заключение, согласно которому больному требуется систематический прием дорогостоящего препарата «Нинтедониб (Варгатеф)».

Вместе с тем, департамент здравоохранения региона соответствующую закупку должным образом не произвел, а препарат выдавал мужчине нерегулярно, к тому же в меньшем объеме, чем требуется.

Ввиду того, что курс прерывать нельзя, больной вынужден был за свой счет покупать лекарство, потратив на это 400 тысяч рублей.

Прокурор Владимира обратился с иском в Октябрьский районный суд, потребовав от облздрава компенсировать мужчине все потраченные средства. Суд эти требования удовлетворил. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.