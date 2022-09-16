Во Владимирской области 16 сентября коронавирус подтвержден у 478 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 сентября лабораторно подтверждено 478 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

140 случаев во Владимире, 59 - в Гусь-Хрустальном, 53 - в Муромском, 51 - в Ковровском, 22 - в Суздальском, по 21 случаю в Кольчугинском и Вязниковском районах, по 19 заболевших в Меленковском и Юрьев-Польском районах, 17 случаев в Киржачском, 16 - в Александровском, 10 - в Камешковском, 9 - в Гороховецком, 7 в Собинском, 6 в Судогодском, по 4 случая в Радужном и Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 163141 случай заболевания (44443 сл. в г. Владимире, 17935 сл. в Муромском, 19006 сл. в Ковровском, 5973 сл. в Петушинском, 7912 сл. в Кольчугинском, 10385 сл. в Александровском, 6901 сл. в Юрьев-Польском, 14159 сл. в Гусь-Хрустальном, 1669 сл. в Судогодском, 3438 сл. в Собинском, 1591 сл. в г. Радужный, 5370 сл. в Киржачском, 3525 сл. в Камешковском, 3078 сл. в Гороховецком, 4259 сл. в Меленковском, 5676 сл. в Вязниковском, 5647 сл. в Суздальском, 2174 сл. в Селивановском).